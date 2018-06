Ким Чен Ын в окружении телохранителей гуляет по ночному Сингапуру

Ким Чен Ын отправился на вечернюю прогулку практически в гордом одиночестве, если не считать журналистов и многочисленных телохранителей. Примечательно, что в начале своей прогулки лидер КНДР намерен остановится в природном парке "Сады у залива".

Буквально недавно СМИ сообщали о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын намерен покинуть отель и прогуляться по ночному Сингапуру. Теперь же появились доказательства, свидетельствующие о том, что примерно в 21:00 глава Северной Кореи покинул свой отель и его кортеж, состоящий из более чем 30 автомобилей и многочисленных телохранителей, отправился в путь.

Так, первой остановкой Ким Чен Ына станет природный парк "Сады у залива", затем он поднимется на крышу отеля Marina Bay Sands и со смотровой площадки полюбуется ночными видами Сингапура. Журналисты смогли заснять на камеру момент, как глава КНДР в сопровождении охраны покидает свой отель и отправляется на прогулку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, американского президента, состоится 12 июня, примерно в 04:00 по московскому времени. Ранее также лидер Северной Кореи сделал селфи с министрами Сингапура.

North Korean leader Kim Jong Un and delegation spotted at Gardens by the Bay on eve of #TrumpKimSummit pic.twitter.com/QnCRMprMgU