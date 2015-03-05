Прогулка стоимость в 20000 рублей и 250 долларов: в Румынии ограбили российского посла

Сегодня стало известно об ограблении посла Российской Федерации в Румынии Валерия Кузьмина. Сообщается, что чиновник вместе со своей супругой находился на прогулке в трансильванском городе Сибиу, как вдруг после слабого прикосновения обнаружилась пропажа кошелька.

После инцидента Кузьмин обратился в полицию с заявлением, что было утрачено 1250 леев, что равноценно двадцати тысячам рублей, двести пятьдесят долларов, банковские карты и удостоверение дипломата.

Правоохранительные органы завели уголовное дело на злоумышленника. Сообщается, что преступник не был пойман по горячим следам. Тем временем в местном МВД уточняется, что за два прошедших дня произошло пять карманных ограблений.

Ранее сообщалось, что в связи с распоряжением президента Владимира Путина послом Российской Федерации в Азербайджане стал Михаил Бочарников. Несколько дней назад он полноценно приступил к обязанностям.

Также посол заявил о проведении Дня России в Азербайджане, который традиционно отмечается 12 июня.