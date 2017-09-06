Минобороны РФ: США готовит провокацию в Сирии

Отмечается, что коалиция во главе с США нанесет очередной удар по Сирии сразу же после выхода фейкового ролика о применении отравляющих ядовитых веществ правительственной армией. О готовящейся провокации предупредил Игорь Конашенков.

Минобороны России удалось выяснить, что США готовится нанести еще один авиаудар по Сирии, для провокации практически уже все готово. По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, "Сирийская свободная армия" завезла в Дейр-эз-Зор баллоны с хлором, после чего будет выпущено постановочное видео о применении в провинции отравляющих ядовитых веществ, распространением которых якобы занималась правительственная армия.

После того, как появится это видео, коалиция во главе с США сможет произвести авиаудар по гособъектам в Сирии. Конашенков отметил то, что провокационный ролик будут распространять через западные СМИ, а сама операция готовится при поддержке американских военных.

В Минобороны отметили, что информация об этом была подтверждена сразу по нескольким каналам, потому ее можно считать достоверной.