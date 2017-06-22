В ДНР сообщили о подготовке ВСУ к провокации в отношении делегации Евросоюза

Отмечается, что украинские военные намерены сбить самолет с делегацией, а потом в произошедшем обвинить ЛНР и ДНР. Также уже удалось установить, при помощи чего ВСУ намерена совершить провокационную операцию.

Буквально недавно в Мингосбезопасности ДНР сообщили о том, что на момент посещения делегации Комитета Евросоюза Украины ВСУ готовит провокацию. Так, они решили сбить летящий в небе самолет с делегацией при помощи переносного ЗРК "Игла".

После того, как самолет с членами делегации рухнет на землю, будет инициировано расследование, которое случайным образом выявит, что в покушении на жизнь или смерти членов делегации Евросоюза имеют отношение военнослужащие ЛНР и ДНР. Все зависит от того, что произойдет после крушения самолета, заявили в ДНР.

Отметим, что уже через пару дней, 13 июня, в Украину по приглашению президента Петра Порошеко прибудет европейская делегация, которая пробудет в стране вплоть до 15 июня. Основной целью визита делегации считается проверка прифронтовой зоны и Киева для того, чтобы изучить гуманитарную ситуацию в Донбассе.

Напомним, ранее актер Анатолий Пашинин рассказал, с какой целью он отправился воевать в Донбасс и встал на сторону ВСУ.