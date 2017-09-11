Мария Захарова прокомментировала фото с "капризулей" Трампом с саммита G7

Она отметила, что всегда, когда видит подобные снимки, принимает их за фотошоп. По словам Захаровой, неважно то, что двери были закрыты, один просочившийся сеть кадр "поднял занавес".

Как известно, буквально недавно в сеть просочился кадр со встречи лидеров стран на саммите G7 в Канаде. Забавный снимок сделал фотограф канцлера Германии Ангелы Меркель, на нем запечатлен президент США Дональд Трамп в закрытой позе, а над ним нависают лидеры стран G7. Примечательно, что сама Меркель строгим взглядом смотрит на Трампа, упираясь в стол обеими руками, словно что-то объясняет упрямому ребенку. Пользователи сети после публикации назвали Трампа "капризулей".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети решила прокомментировать забавный снимок. Она отметила, что в последнее время фотожурналистика не перестает ее удивлять и когда она видит подобные кадры, то всегда принимает их за фотошоп, ведь в жизни такого быть не может. Все же Захарова убедилась, что это могло произойти на самом деле. Она написала: "Неважно, что было за закрытыми дверями. Вернее, неважно, что двери были закрыты. Один кадр и занавес поднят".