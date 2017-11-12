МИД Сингапура: Саммит КНДР и США может затянуться на два дня

По мнению министра иностранных дел Сигнапура, встреча - лишь первый шаг на пути к примирению между государствами, так что переговоры могут затянуться даже на несколько дней.

Руководитель МИД Сингапура Вивиан Балакришнан дал интервью для западных СМИ, в ходе которого рассказал, что саммит КНДР и США может затянуться на два дня. Следуя этим умозаключениям, можно предположить, что президенты стран Ким Чен Ын и Дональд Трамп пробудут на месте по 13 июня включительно.

Балакришнан призвал подождать и воочию увидеть, к чему приведет первый день переговоров между руководством Северной Кореи и Соединенных Штатов. Также он отметил, что их встреча - это событие большой важности, так как оно должно снизить военную угрозу в мире, а также повысить перспективы экономического развития.