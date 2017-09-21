Ким Чен Ын позвал Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян‍

Президент КНДР предложил американскому лидеру в следующий раз встретиться в июле и уже не на нейтральной территории, передает агентство новостей "Чунан Ильбо".

Ким Чен Ын позвал Дональда Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян‍. Сообщения об этом передают СМИ Южной Кореи. Они ссылаются на содержание письма, которое Ким Ён Чхоль (заместитель председателя ЦК Трудовой партии Корейской Народно-Демократической Республики) передал президенту США в начале текущего месяца.

Напомним, саммит между лидерами стран запланирован уже на завтра. КНДР попытается добиться отмены санкций против нее, а также развития дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки. В свою очередь, Трамп уже отмечал, что будет требовать от Северной Кореи полной денуклеаризации.