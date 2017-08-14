Странная привычка: СМИ рассказали о Трампе, любящем рвать важные документы

Бывшие сотрудники Белого дома рассказывают, что нынешний президент США любит разрывать важные документы на мелкие кусочки, Трамп рвет все бумаги, которые теряют свою актуальность. Сотрудникам канцелярии приходится склеивать порванное скотчем, так как по закону все документы должны отправляться в архив.

О странной привычке рассказало издание Politico, ссылаясь на экс-сотрудника Белого дома Соломона Ларти. Он рассказал, что в законодательстве США прописано о необходимости отправлять все бумаги, с которыми работал президент, в Национальный архив. Однако, Трамп с таким закон не совсем согласен.

Дональд Трамп имеет одну необычную особенность – после того, как он поработал с документами и они становятся неактуальными, президент США рвет бумаги напополам. Более того, иногда он превращает документы в «конфетти», разрывая их на мелкие кусочки.

В Белом доме пытались исправить странную привычку Трампа, однако все попытки уговорить президента не рвать бумаги закончились неудачей. В итоге, в администрации появился работник, имеющий специальную должность.

Такой сотрудник занимается тем, что собирает и склеивает документы, порванные Трампом. Должность «сборщика кусочком документов» официально называется «аналитик по управлению отчетами». За свою работу сотрудник, склеивающий скотчем бумаги, получает почти 66 000 долларов в год.