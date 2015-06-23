"Не смешите людей": Украинский генерал назвал сроки возвращения Крыма и Донбасса

По словам Вовка, в ближайшее время это вряд ли случится, однако в течение 5 или даже 15 лет Крым и Донбасс вновь окажутся "под крылом" Украины. Также он отметил, что ему смешно слышать, когда кто-то говорит о 99% жителей Донбасса, желающих вернуться в Украину.

Как рассказал украинский генерал-майор Василий Вовк, Украине не удастся в скором будущем вернуть себе Крым и Донбасс. Это может произойти только через 5, а то и 15 лет, раньше подобного поворота событий ждать не стоит. Это связано с тем, что жители Донбасса не испытывают "жгучего" желания вновь становится подконтрольными Украине, а за 4 года войны многие и вовсе уехали или получили российское гражданство.

Вовк отметил, что его довольно смешит, когда кто-то заявляет о желании 99% жителей Донбасса вновь присоединиться к Украине. На самом деле эта цифра в разы ниже, ведь уже не только ЛНР и ДНР смотрят в сторону России, к ним присоединились и прилегающие "серые" зоны, потому украинский генерал призвал "не смешить людей" такими статистиками.

Вовк рассказал и о ненависти жителей Крыма к Украине. Он отметил, что правительство украинского государства на полуострове ненавидят, а паспорта многие сохранили только для того, чтобы пользоваться льготами при безвизовом режиме.