Актер Пашинин поехал воевать за Украину, чтобы «позатыкать бабулькам рты»

Анатолий Пашинин, получивший популярность благодаря сериалам «Грозовые ворота» и «Провинциалы», рассказал, чем он руководствовался, когда решил идти воевать на Донбасс за Украину. По словам актера, главной целью он считает «убрать с дороги мешающих» и «заткнуть им рты».

Как рассказывает Пашинин, ему 39 лет он уже понимает «что» и «куда». Актер горд тем, что его взяли в ряды ВСУ и пустили воевать за Украину. Он рассказывает, что среди украинских солдат много добровольцев, возраст которых может и не достигать 21 года. Такие военные, уверен Пашинин, и будут занимать строительством государства. Именно у них, говорит актер, и нужно спрашивать о войне и Украине. Пашинин также отмечает остроту ума и видение мира молодых добровольцев.

Что касается причин, по которым Пашинин отправился воевать за Украину, то тут бывший актер и новоиспеченные военный отвечает честно. По словам артиста, он хочет «убрать с дороги тех, кто мешает» и «позатыкать бабулькам рты».

Пашинин уверен, что «бабулек невозможно заткнуть словом», но именно они выдумывают слухи о «нацизме» и «фашизме». Актер считает «бабулек» основными источниками распространения ложных сведений, которые выставляют Украину в темном цвете перед соседними странами.