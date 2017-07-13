Американцы снова испытывают стыд из-за поведения Трампа на саммите «Большой семёрки»

Кажется, 45-й президент США до сих пор ещё не осознал особенностей своего характера и поведения, и что нужно их менять. Стыдно становится только самим американцам, продолжающим посылать гневные послания Трампу.

Публичные появления Дональда Трампа являются его рутинной работой, которую он однако обязан выполнять безупречно. Не для собственного блага, а хотя бы ради граждан государства, которым управляет. Но президент иного мнения, что снова показало его неуважительное поведение по отношению к главам других стран на саммите «Большой семёрки». Объяснения такому отношению попросту нет, но специалисты уверяют, что в этом нет ничего ненормального.

Началось всё с фееричного опоздания на завтрак, где проводилось обсуждение неравенства полов. Такое ощущение, что Трамп не опоздал, а вообще не хотел туда приходить. Обращаясь к кому-то из правителей государств, президент Америки не удосужился называть их по имени. В конце концов он единственный остался сидеть на своём месте у стола, а вокруг собрались остальные главы стран. Скрещенные руки указывают на то, что либо президент не согласен со всеми остальными, либо считает, что не понимает причину своего нахождения здесь. Интернет-пользователи не устают обрушиваться на Трампа с обвинениями. Но уже явно устали от такого поведения, испытывая secondhand embarrassment (стыд за другого человека) из-за своего государя.