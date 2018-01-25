На видео попал кортеж Ким Чен Ына в Сингапуре, сопровождаемый бегущей охраной

На кадрах опубликованного видео можно рассмотреть телохранителей, которые бегут за лимузином северокорейского лидера без передышки. Кроме того, до самого отеля Ким Чен Ына сопровождали мотоциклисты.

Как ранее сообщалось в СМИ, в воскресенье, 10 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын прилетел в Сингапур, где пройдет его историческая встреча с американским президентом Дональдом Трампом. Из аэропорта он сразу же отправился в отель St. Regis, где будет проживать вместе со своей делегацией до самой встречи, которая состоится 12 июня.

На видео попал кортеж северокорейского лидера, который состоял из мотоциклистов, около 35 автомобилей и телохранителей, которые бежали за лимузином Ким Чен Ына. Примечательно, что охрана пробежалась в костюмах, белых рубашках, галстуках и туфлях, при этом даже не запыхавшись и ни разу не отстав от кортежа.

Сразу же после того, как кортеж лидера КНДР появился на горизонте, его закрыли специальной ширмой от журналистов, однако некоторые все же смогли заснять появление Ким Чен Ына и опубликовать в Сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что до прибытия Дональда Трампа в Сингапур, Ким Чен Ын уже успел провести встречу с премьер-министром.