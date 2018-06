Трамп уже прилетел в Сингапур на историческую встречу с Ким Чен Ыном

В СМИ появилась информация о том, что самолет Трампа буквально недавно приземлился в Сингапуре. Американский лидер намерен заселиться в гостиницу Shangri-La, а 12 июня встретится с Ким Чен Ыном.

Буквально недавно личный самолет президента США Дональда Трампа приземлился на авиабазе Пайя Лебар в Сингапуре. Лидера США уже ожидали журналисты и правительство Сингапура, которых Трамп приветствовал, пока спускался по трапу. Известно, что основной целью визита Трампа в Сингапур стала встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которую СМИ уже успели прозвать "исторической". Переговоры лидеров двух стран состоятся во вторник, 12 июня.

Стоит отметить, что Ким Чен Ын прилетел в Сингапур гораздо раньше Трампа. Он уже успел провести встречу с премьер-министром Сингапура, а также заселиться в самый дорогой отель.

US president Donald Trump touches down in Singapore ahead of historic talks with North Korea's Kim Jong Un on Tuesday #TrumpKim pic.twitter.com/WZrTcseuW3