"Сначала доел суп": "Киллер" Бабченко раскрыл детали убийства журналиста

"Убийца" российского журналиста Бабченко рассказал обо всех деталях инсценировки покушения. По его словам, он старался делать все так, словно проживает обычный день, на тот случай, если заказчики за ним следили.

Как стало известно, "киллером" выступил экс-священник и член организации "Правый сектор"* (Запрещена в РФ) Алексей Цымблюк. Он рассказал о том,что еще в апреле к нему обратился Борис Герман и передал аванс в размере 14 тысяч долларов за убийство Аркадия Бабченко. Они несколько раз встречались для того, чтобы обсудить все детали сделки, после чего Цымбалюк пошел в СБУ.

Было принято решение провести спецоперацию, в которую саму жертву посвятили за несколько дней до начала. Бабченко познакомили с Цымбалюк и рассказали, что он является его "потенциальным убийцей". В день, когда была назначена спецоперация, Цымбалюк решил вести себя естественно, словно ничего не происходило на тот случай, если за ним велась слежка от Германа.

Так, по его словам, сначала он доел суп, затем вызвал такси и отправился "убивать" Бабченко. Когда он прибыл на место, журналист весь в крови лежал на пороге своей квартиры. Цымбалюк пожелал Бабченко крепкого здоровья, а тот в ответ попросил его не смешить, после чего "киллер" уехал домой.

Посмотрев новости и убедившись, что о смерти Бабченко уже сообщают СМИ, он позвонил заказчику и сообщил, что "с паразитом покончено". Они договорились о передачи остатка гонорара, и в тот день Германа задержали сотрудники СБУ.