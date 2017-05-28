"Капризуля": Трамп устроил истерику на саммите G7

Американский президент Дональд Трамп закатил настоящую истерику во время встречи лидеров стран G7, за что пользователи соцсетей тут же прозвали его "капризулей". Фото, где лидеры стран G7 нависают над сидящим в "закрытой" позе Трампом, тут же разошлось на мемы.

Как известно, в Канаде прошла встреча лидеров стран G7, где в частности обсуждали введение торговых пошлин между США и государствами-партнерами. Отмечается, что президент США Дональд Трамп устроил практически самую настоящую истерику на саммите, обвинив премьер-министра Канады Джастина Трюдо в непоследовательном поведении.

Как отметил американский лидер, на самом саммите Трюдо вел себя довольно "тихо", а только стоило ему отвернуться, так сразу же начал рассказывать партнерам о несправедливых американских пошлинах и желании Трампа "помыкать всеми лидерами стран G7". После этого Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7, встав "в позу".

Удачный момент удалось запечатлеть фотографу канцлера Германии Ангелы Меркель. На кадре все лидеры стран G7 собрались по одну сторону стола, а Меркель чуть подалась вперед, словно что-то кому-то доказывая. По другую сторону стола сидит Трамп, скрестив руки на груди и недовольно глядя на окружающих его людей. Рядом с ним находится только помощник.

После этого кадра пользователи сравнили Трампа с капризным ребенком, который просто не хочет слушать взрослых и упрямится. Сразу же появилось множество мемов, где президент США сидит на детском стульчике в чепчике и с погремушкой, а также Меркель везет его в игрушечном автомобиле, словно маленького ребенка.