Голодающий режиссер Сенцов рассказал об условиях российской колонии

По словам Олега Сенцова, который 14 мая заявил о голодовке, для четвертой недели своего протеста он чувствует себя «нормально». Из камеры его перевели в отдельную палату санчасти колонии, где он продолжает находиться и сейчас.

Олег Сенцов утверждает, что он не намерен отступать. Письмо, которое журналист писал правозащитникам, опубликовала на своей странице в Facebook Татьяна Щур, занимающаяся защитой прав. Свое послание Сенцов отправил 7 июня. В нем он рассказал о своем самочувствии и о том, какие условия в колонии, где он находится.

По словам Сенцова, о нем там заботятся, врачи постоянно следят за его самочувствием. Ему делают анализы, проводят обследования и ставят капельницы. Сенцов утверждает, что на «четвертой неделе полета пилот чувствует себя нормально», подразумевая свои ощущения после 4-недельной голодовки.

Как известно, заключенный в колонии на Ямале Сенцов, объявил о голодовке 14 мая. Причиной таких радикальных мер стало требование режиссера освободить политзаключенных. В их число он не вписывает себя, а также призывает всех, кто поддерживает его на свободе, не голодать, а искать другие пути для решения проблемы.