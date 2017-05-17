Путин заявил Трампу, что Россия не выходила из состава G8

Буквально недавно американский президент Дональд Трамп выдвинул предложение о возвращении России в состав стран "большой восьмерки" G8. На его предложение незамедлительно отреагировал Путин, отметив, что Россия никуда и не выходила.

Как стало известно, российский глава Владимир Путин дал комментарий по поводу слов Трампа о возвращении России в состав G8. По словам главы РФ, Россия никуда и не выходила, это коллеги в определенное время по неким известным соображениям отказались приезжать в Москву. Он также отметил, что российское правительство всегда радо приветствовать все страны-члены G8 в столице России.

Путин рассказал и о том, что разногласия в G7 постоянно существовали, и, по его словам, это считается нормальным рабочим процессом, ведь без разногласий будет невозможно достигнуть однозначного решения по различным вопросам.

Напомним, ранее Владимир Путин рассказал о том, когда состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это произойдет "как только - так сразу".