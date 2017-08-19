За съемки в Крыму актер Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворец»

51-летнего актера внесли в черный список украинского сайта «Миротворец» за то, что тот принимал участие в «российской пропаганде». Еще одной причиной является то, что Куценко «проник в Крым с группой иностранных граждан».

Как предполагают авторы «Миротворца», Гоша Куценко «нарушил государственную границу Украины с целью проникнуть в Крым». За это его внесли в базу, в которой содержатся данные о тех, кто причастен к конфликту на Донбассе и посещал Крым не через украинскую границу.

В базе данных «Миротворец» содержатся данные о многих артистах. Чаще всего, туда они попадают за визиты в ЛНР или ДНР и за посещение полуострова в обход украинских погранпостов.

Как сам Гоша Куценко отнесся к такому известию – пока не известно. Сам актер родился в Украине, он рос в Запорожье и Львове. Порядка 30 лет назад Куценко отправился в Россию, где и остался жить. В СМИ предполагают, что поводом для занесения данных о Гоше Куценко в список «Миротворца» стало то, что тот ездил в Крым на съемки.