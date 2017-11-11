Путин рассказал об успехах борьбы с терроризмом в Сирии

По словам российского лидера, удалось открыть путь к политическому урегулированию ситуации на территории Сирии. В настоящий момент окончательные шаги зависят от оппозиции.

Как стало известно, во время своего выступления на саммите ШОС президент России Владимир Путин отчитался об успехах в борьбе с терроризмом в Сирии. По его словам, сирийское правительство полностью готово к выполнению всех взятых на себя обязательств, теперь дело остается только за оппозицией.

Путин рассказал о том, что правительство Сирии придерживается тех договоренностей, которые были достигнуты на посвященном решению сирийского вопроса конгрессе в Сочи в январе текущего года. Глава РФ отметил то, что благодаря совместным усилиям Сирии, России, Ирана, Турции и других стран-партнеров, удалось добиться феноменальных успехов в борьбе с террористами, а также открыть путь к политическому решению сирийской ситуации.

По словам Путина, теперь Москва ждет, что сирийская оппозиция примет аналогичные правительству действия и ситуация начнет постепенно приходить в норму.