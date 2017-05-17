Европарламент призвал Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

Такое предложение к президенту Украины депутаты Европейского парламента оформили в открытом письме. Текст обращения к Порошенко и членам Верховной рады был размещен на официальном сайте члена Европарламента Ребекки Хармс.

Марш равенства намечен на 17 июня, он будет проходить в Киеве. Члены Европарламента выступили с предложением для Порошенко, в Европе хотят, чтобы он возглавил гей-парад и ознаменовал этим новый шаг к демократии. Как на это ответит сам украинский президент – пока не сообщается.

Порошенко предлагается «попасть в историю и быть в первых рядах» парада. По мнению Европарламента, марш ЛГБТ-сообщества станет движением украинцев в «сторону сильной, разнообразной и равной демократии». В письме уточняется, что событие станет внутренним событием для «европейской семьи стран».

Под предложением в открытом письме стоит 35 подписей. В тексте обращения также указывается, что в Украине заметно замедлился процесс, во время которого меньшинства получают базовые права. В то же время, показатель правонарушений, вызванных ненавистью к различным группам, за 2017 год рекордно увеличился.