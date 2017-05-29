«Бедный Трамп»: Макрон выиграл игру рукопожатий у президента США

На саммите G7, который проходит в Канаде, Эммануэль Макрон сначала взял Дональда Трампа за локоть, а потом протянул ему руку для рукопожатия. От такого приветствия на ладони американского президента остались белые пятна, а саму руку ему пришлось буквально выдергивать из руки французского коллеги.

В СМИ уже давно пишут о том, что Трамп известен своим крепким рукопожатием. Американский президент всегда долго жмет руку человеку, с которым здоровается. При этом, Трамп тянет руку на себя, создавая впечатление уверенного и сильного человека. Однако, на встрече «большое семерки» глава США проиграл в игре рукопожатий.

Оказалось, что у Дональда Трампа появился сильный противник в битве крепких рукопожатий. Эммануэль Макрон впечталил журналистов своей уверенностью и силой. Во время саммита, он решил поприветствовать Трампа. Французский президент взял своего американского коллегу за локоть, а потом протянул ему руку.

В итоге, во время рукопожатия Трамп вырвал свою руку, что является весьма несвойственным для него поступком. Как пишут СМИ, на ладони американского президента остались характерные белые следы, свидетельствующие о крепком сжимании руки.

Пользователи шутят о «бедном Трампе» и утверждают, что Макрон победил его в битве рукопожатий. Многие даже сравнили рукопожатие с битвой армрестлеров и отметили, что даже в мире политики есть свой негласный вид спорта.