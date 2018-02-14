Путин и Порошенко по телефону обсудили обмен заключенными

По инициативе Украины между главами государств состоялись переговоры по "вопросам гуманитарного характера". Основные темы разговора передают пресс-службы президентов.

В Кремле сообщают, что среди прочих проблем Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили обмен заключенными. Глава России отметил необходимость скорейшего освобождения российских журналистов, которых взяли под стражу украинские правоохранители. Президенты договорились, что уполномоченные по правам человека смогут посетить "удерживаемых" граждан России в Украине и наоборот. По данным администрации Путина, политические лидеры также поговорили о ситуации в юго-восточной части Украины.

В свою очередь, пресс-служба Петра Порошенко добавляет новые данные. Украинский президент призвал как можно скорее выпустить на свободу украинцев, которые удерживаются по политическим мотивам в России и на неподконтрольных Киеву территориях. Он также подчеркнул свое беспокойство по поводу ухудшения состояния Олега Сенцова. Напомним, украинский режиссер отбывает наказание в России за планирование теракта. С 16 мая он объявил голодовку.