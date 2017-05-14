Телевидение Китая запустило мобильный тест на знание Росии и Путина

Китайцам предложили проверить свою осведомленность о жизни соседней страны и биографии её президента. Такая опция доступна в фирменном приложении Центрального телевидения КНР.

Сотрудники телевидения запустили тест для мобильных устройств, который призван оценить знание России и жизни Владимира Путина. Желающие должны за одну минуту ответить на восемь вопросов. Некоторые из них касаются политических взаимоотношений между Россией и Китаем. Например, о подарках, которыми обменивались Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Однако один из вопросов был по лингвистической части. Жителям Китая надо было выбрать вариант правильного произношения фамилии "Путин". Тех, кто знает даже это, авторы опроса провозглашают "настоящим знатоком России".

Центральное телевидение Китая запустило такой мобильный аттракцион в честь визита президента России в страну. Как ранее писала "Версия", Владимир Путин проведет в КНР три дня - с 8 по 10 июня. Он уже успел прокатиться на высокоскоростном поезде, посмотреть товарищеский матч по хоккею, приготовить несколько китайских блюд и подарить Си Цзиньпину целую баню.