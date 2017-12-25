Трамп решил помиловать Мохаммеда Али

Дональд Трамп заявил журналистам о серьезном решении касательно Мохаммеда Али.

Американский президент сказал о том, что хочет помиловать Мохаммеда Али. Напомним, что известный боксер был лишен всех своих званий из-за того, что его осудили за то, что он уклонялся от военной службы. Трамп заявил, что серьезно задумался о том, чтобы помиловать Мохаммеда. По мнению американского президента, довольно часто спортсмены такой величины сталкивались в своей жизни с несправедливостью. К тому же, по словам Трампа, Али многое прошел, хоть и не был популярен в то время.

Напомним, что Мохаммед Али отбыл тюремный срок в 5 лет. Причина была в его отказе участвовать во Вьетнамской войне. Боксер объяснял свою позици.тем, что он - мусульманин. Однако все его апелляционные заявление были отвергнуты, а звания отняты.

К слову, совсем недавно Дональд Трамп в своем посте в Twitter снова пожаловался на расследование против России. Он назвал печальным то, что в то время, пока он старается урегулировать ядерный вопрос с КНДР, в США упорно продолжают расследовать вмешательство России в президентские выборы. К слову, сам Трамп не раз заявлял, что он не сотрудничал с представителями России и они не имеют отношения к результатам выборов.