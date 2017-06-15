Обед - по рассписанию: в Тяньцзине Путин приготовил и съел китайские блюда

Находясь в Китае, президент России вместе с главой страны-партнера Си Цзипином испытали свои кулинарные навыки. 9 июня этот процесс показали на Центральном телевидении КНР.

Политика - политикой, а обед должен быть по рассписанию. В Тяньцзине Владимиру Путину предложили необычное развлечение. Совместно с Си Цзипино он собственноручно приготовил, а затем и съел два традиционных китайских блюда.

Китайцы предложили гостю сделать гоубули, которые по форме напоминают российские пельмени. После них, Владимир Путин и его коллега успешно приготовили тянцзинские блины, фаршированные овощами и мясом. Представители КНР отметили, что это считается одним из самых популярных блюд в стране.

В ответ президент РФ одарил председателя Китая целой русской баней. Сруб выполнен из трех крупных кедровых бревен. На встрече глава России продемонстрировал фотографии и срез одного бревен. Однако пообещал, что остальная часть бани прилетит к Си Цзипину на грузовом самолете.

Президент РФ пробудет в Китае до 10 июня в рамках рабочей поездки. Помимо общения с Си Цзипином, у него запланировано ряд встреч на саммите ШОС.