«Президентский характер»: Жириновский указал главную проблему Конституции РФ

Эпатажный политик Владимир Жириновский в Сети отметил, что в эти дни отмечается 25-летие с начала работы Конституционного Совещания, по итогам которого и создано «юридическое полотно», действующее по сей день. Однако деятель отметил, что с самого начала в Конституции имелся значительный недостаток.

По мнению Жириновского, это «президентский характер», как сообщает «Версия.Инфо». Политик отметил, что на Западе действует парламентская демократия, но её тогда не выбрали для Конституции из-за воспоминаний о неудачном опыте введения в 1918 году. В итоге, у свода законов появилась проблема – положения наделяют президента «сверхбольшими полномочиями».

Владимир Жириновский заявил, что таковые даже больше, чем были у лидера страны при СССР и Российской империи. По мнению политика, Конституция в некоторой степени допустила в РФ «скрытую форму монархии».