"Неполиткоректный" Дональд Трамп выступил за возвращение РФ в G8

Президент США жаждет видеть Россию за столом экономических переговоров вместе с другими странами, которые "должны управлять миром". Такое заявление он сделал СМИ 7 июня перед поездкой в Канаду на саммит Большой семерки.

Дональд Трамп недоволен изгнанием РФ из состава G8, которая теперь стала G7. Он подчеркнул любовь к родным США и добавил, что сумел стать для россиян "самым страшным ночным кошмаром". Однако выступил за возвращение России. По мнению американского главы, страна обязана участвовать в обсуждении, как это было раньше. Он сообщил, что его позиция может быть "неполиткорректна" из-за геополитической обстановки.

Но Дональда Трампа вскоре поддержал Джузеппе Конте, премьер-министр Италии. На своей странице в Twitter руководитель итальянского правительства согласился с президентом США и отметил, что возвращение России будет в интересах каждого участника Большой семерки.