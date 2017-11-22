Первый в мире орден Дружбы Китая достался Путину

Российского лидера в Китае признали достойным иностранцем, чтобы вручить ему орден Дружбы. Эта награда считается самой почетной среди всех прочих в Китае, которые могут получить жители других стран, посещающие КНДР.

Как известно, орден Дружбы был учрежден в Китае еще 1 января 2016 года, однако до недавнего времени еще никто не удосужился его получить. Владимир Путин стал первым в мире человеком, которому удалось выполнить все требования для того, чтобы получить эту награду. Известно, что данную награду получают лишь те, кто в Китае прославился своими выдающимися заслугами перед этой страной, которые поспособствовали модернизации Китая в плане социальных контактов и сотрудничества КНДР с другими странами. Владимиру Путину удалось внести свой вклад в развитие Китая и это не осталось незамеченным.

Церемония награждения российского президента прошла сегодня, 8 июня. Путин получил орден Дружбы из рук председателя КНР Си Цзиньпина. Президент Китайской Народной Республики заявил о том, что Владимир Путин хорошо проявил свои дружеские качества и заслужил уважение от жителей Китая. Кроме того, были сказаны слова о том, что российский лидер внес существенный вклад в то, чтобы как можно больше развить отношения между Россией и Китаем, а также укрепить дружбу между жителями этих двух стран.