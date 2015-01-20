Президент Южной Кореи прилетит в Россию впервые за 20 лет

Визит Мун Чжэ Ина в Москву состоится 21 июня. Он пробудет в России до 23 июня, и это время потратит на переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также на просмотр футбольного матча своей национальной команды с соперниками из Мексики.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прилетит в Россию впервые за почти 20 лет. Новость об этом передает агентство Yonhap, также информацию подтвердили на официальной странице его администрации в социальной сети Facebook. Как стало известно, визит запланирован после приглашения, поступившего в адрес южнокорейского лидера от президента РФ Владимира Путина.

Лидеры государств обсудят новые возможности сотрудничества, которые существуют в различных сферах между Южной Кореей, а также Россией. Таким образом будут налажены новые контакты. Также запланирован поход Мун Чжэ Ина в Государственную Думу и его выступление перед депутатами. Если у него останется время и будет возможность, то он посетит футбольный матч.

Ранее портал "Версия. Инфо" сообщал о том, что 8 июня Владимир Путин совершил визит в Китай.