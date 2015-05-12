"Катюша": в Китае Си Цзипинь встретил Путина русской песней

8 июня президент России прибыл в Пекин для беседы с председателем КНР. Китайцы почтили российскую делегацию родной для них музыкой.

В столице Китая Си Цзипинь лично встретил Владимира Путина на площади у Дома народных собраний. Глава РФ вместе с коллегами подъехал к условленному месту на лимузине производства Mercedes. По этикету, политические лидеры поздоровались с китайской и российской делегациями, а затем приступили к торжественной части.

Церемонию сопровождала живая музыка в исполнении оркестра Народно-освободительной армии Китая. Помимо гимнов стран-партнеров, под выстрелы из орудий музыканты порадовали россиян русской песней "Катюша", а также другими мелодиями. Послушав их, Си Цзипинь в сопровождении Владимира Путина пошли общаться при помощи переводчиков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России проведет в Китае три дня - с 8 по 10 июня. Проведя переговоры, правители поедут на скоростном поезде в Тяньцзин для просмотра товарищеской игры между молодежными командами России и Китая по хоккею. Остаток поездки Владимир Путин проведет в Циндао, где будет проходить саммит ШОС. Он планирует встретиться с рядом зарубежных политиков.