Владимир Путин прибыл в Китай для подписания соглашений и участия в саммите ШОС

Встречи президента России уже распланированы и пройдут с председателем КНР Си Цзиньпином, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, а также некоторыми другими политиками.

Владимир Путин прибыл в Китай для подписания ряда соглашений и участия в саммите ШОС. Об этом сообщают в отечественных СМИ. Источники уже в курсе, насколько насыщенной будет программа президента Российской Федерации за границей. По их данным, его главная цель приезда - провести переговоры по дальнейшему сотрудничеству между Китаем и Россией, а также продумать проекты, которые будут совместно разрабатываться странами в ближайшем будущем.

Помимо этого, вместе с Си Цзиньпином Путин обсудит события международной панорамы, включая события, развивающиеся на Корейском полуострове. По итогам будет подписано несколько соглашений, касающихся различных сфер сотрудничества, а после вместе с председателем КНР президент России прокатится на скоростном поезде на матч по хоккею между командами обеих стран.