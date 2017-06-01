Турчинов заявил о двуличии Запада из-за "Северного потока-2"

По мнению секретаря Совета нацбезопасности Украины, европейские страны показывают двойные стандарты, когда высказываются об отмене санкций против нее.

Александр Турчинов заявил о двуличии Запада из-за разногласий по строительству крупного российского проекта по транзиту газа "Северный поток-2". Его мысли передает агентство lb.ua. Политик поразмышлял на тему того, правильно ли, что в последнее время большинство лидеров европейских стран делятся тем, что устали от санкций против России, которые вредят и им, и хотят их устранить.

Турчинов считает это двойными стандартами, так как эти ограничения, как высказался он сам, являются защитой для того же Запада, однако он этого не понимает. Он рассказал, как страдает каждый гражданин Украины "от крови и боли", которую, согласно контексту, причиняет ей Россия, однако об этом все начали забывать ради собственной выгоды.