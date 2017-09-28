Жириновский уверен, что результатом «Прямой линии» должна стать отставка губернаторов
Лидер ЛДПР уверен, что «Прямая линия» будет носить декларативный характер до того времени, пока не произойдут реальные изменения. По словам Жириновского, начинать надо не с высших эшелонов власти, а с губернаторов, которые покрывают застой в регионах.
Владимир Жириновский попытался убедить Владимира Путина в том, что эффект от «Прямой линии» будет виднее, если заставить чиновников встрепенуться. Сделать это можно, если отправить в отставку некоторых губернаторов. Например, политик сделал акцент на руководителях Владимирской и Ставропольской областей. Такое решение Жириновский объяснил тем, что они не знакомы с положением дел во вверенных территориях, не интересуются путями развития и не принимают активного участия во внедрении реформ.
Кроме того, Владимир Жириновский отметил важность других тем, из тех 79, которые раскрыл президент. Среди них были как те, которые касались пенсионного возраста, так и те, которые рассматривали новые условия получение российского гражданства.