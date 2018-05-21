«Прямая линия» с Путиным: Вопрос о закрытии Telegram стал важнее авиакатастрофы Ан-148

Родственники 71 погибшего в страшной авиакатастрофе самолёта Ан-148 под Москвой разочарованы «Прямой линией» с Владимиром Путиным. За 4,5 часа они так и не дождались ответа на свой единственный вопрос.

За несколько дней до «Прямой линии» родственники просили всей неравнодушных людей помочь им в размещении своего вопроса к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. 4, 5 часа они ожидали услышать, как обстоят дела с расследованием катастрофы «Саратовских Авиалиний», из уст Путина, но «бензин, многодетные матери, писатели, посёлки со школами и закрытие Telegram» оказались важнее более 70 смертей обычных людей.

Вопрос родственников президенту был довольно лаконичным и содержал в себе просьбу. Люди хотели попросить главу государства взять под личный контроль расследование трагедии Ан-148, чтобы они смогли, наконец, похоронить своих родных. Напомним, что трагедия рейса самолёта Ан-148, направлявшегося из Москвы в Орск, произошла 11 февраля. До сих пор главной причиной названо обморожение датчиков. Тела погибших не отдают родным уже почти 4 месяца.