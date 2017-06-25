"Охота на ведьм": Трамп вновь пожаловался на "злых демократов"

Президент США в преддверии важных рабочих поездок в другие страны раскритиковал политических оппонентов за очередную волну расследований вмешательства России в выборы 2016 года. Об этом лидер написал на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп пишет, что готовится лететь в Канаду для борьбы за более выгодные торговые сделки. После этого президент направится в Сингапур, где лично побеседует с главой КНДР Ким Чен Ыном и попытается решить "ядерную проблему" на Корейском полуострове.

Он находит ироничным, что всё это время в родных США действует группа из 13 "злых демократов", которые возобновили "охоту на ведьм". Ранее Дональд Трамп назвал так проверку обстоятельств мнимого влияния российских спецслужб на избирательный процесс. Напомним, партия Демократов обвиняет Россию в информационных диверсиях против штаба кандидата Хилари Клинтон.