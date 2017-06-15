Путин на "прямой линии" обсудил с бюджетником падение зарплат после выборов

Согласно прошлогодним "майским указам" президента, с начала 2018 года оплата труда для бюджетных профессий должна была увеличиться. Преподаватель вуза из Республики Саха-Якутия пожаловался, что высокий уровень продержался лишь до апреля.

На "прямой линии" Владимир Путин обсудил с бюджетником эту ситуацию и объяснил её началом финансового года. Ранее глава РФ предупреждал о возможном падении зарплат после выборов.

В связи с обращением гражданина Владимир Путин вновь призвал региональное правительство не допускать существенного сокращения доходов бюджетников, а наоборот - держать высокую планку. Он пообещал поднять этот вопрос на грядущем государственном совете и спросить у губернаторов. К главе Якутии Айсену Николаеву президент обратился в прямом эфире. Тот ответил, что разберется в экономической обстановке и вскоре передать Владимиру Путину подробный отчет.