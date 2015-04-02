Европейские СМИ назвали интервью Путина для ORF «типичной пропагандой»

После резкого и местами грубого интервью Владимира Путина австрийскому телеканалу ORF на немецком веб-сайте HuffPost Deutschland появилась «разоблачающая статья» о том, почему президент РФ согласился на беседу с журналистом.

HuffPost считают «либеральным» ресурсом, к мнению его экспертов прислушиваются другие зарубежные СМИ в то время, как сами журналисты The Huffington Post расхваливают работу интервьюера ORF. По мнению автора статьи на HuffPost Deutschland, ведущий отлично поработал для того, чтобы показать, как «действует российская пропаганда».

В статье говориться, что Владимир Путин намеренно согласился на интервью зарубежному изданию, чтобы ещё раз воздействовать на российскую аудиторию, но не рассчитывал на настолько смелого ведущего. Так, Путин постоянно «соскакивал» с темы, отвечал вопросом на вопрос, иногда злился на неприятных темах, он «принципиально отрицает всё» и часто критикует то, на что не может ответить.

Так он «создаёт» имидж умного и ловкого политика, не отвечая прямо на поставленный неудобный вопрос. По мнению европейского издания, ответы Путина на вопросы о троллях, Боинге, Крыме и войне показали «лицо» типичной российской пропаганды.