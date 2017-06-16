«Не смешной»: Дмитрий Гудков раскритиковал поведение Владимира Путина на «Прямой линии»

«Прямая линия» с Владимиром Путиным, где президент России отвечает на вопросы обычных людей, не всем показалась хорошей. Так, политик Дмитрий Гудков подверг поведение лидера РФ на ней большой критике.

«Не смотрел, но осуждаю. Это я про бенефис Путина», - отметил общественный деятель в Сети. Дмитрий Гудков заявил, что, по его мнению, «Прямая линия» выглядела, как несмешной анекдот, как сообщает «Версия.Инфо». Политик подчеркнул, что Владимиру Путину стоит задуматься о пенсии, хотя он уже и явно «опоздал».

Также Дмитрий Гудков коснулся обсуждения отдельных тем «Прямой линии», заявляя, что там наблюдаются повторения, как и в прошлогодней. Например, это касается «надоев». В целом, по мнению политика, данное событие свои цели совершенно не выполнило.