На «Прямой линии» Путин дал совет «от отца внукам»

В ходе «Прямой линии» президент отвечает на ряд вопросов, которые поступают от россиян и ведущих. Во время блиц-опроса ведущий спросил у Путина, какой бы совет своего отца он был передал внукам, на что тот ответил двумя словами и емкой фразой.

Владимир Путин отвечал на вопросы, которые ведущие задавали ему в режиме «блиц», что подразумевает быстрый ответ без раздумий. Так, ведущие спросили, что бы российский президент посоветовал своим внукам из того, что ему самому говорил его отец.

Ответ Путина был емкий и немногословным. Президент России посоветовал внукам «Не врать». Так, самым важным Путин обозначил честность и отсутствие лжи.

Путин также сообщил, что если у него нет ответа на какой- вопрос, то он постарается его найти вместе с коллегами. Помимо этого, президент России поделился, что ради работы на посту главы страну ему приходится жертвовать «личной сферой». Однако, утверждает Путин, такие жертвы компенсируются тем, что он занимается «важным делом – укреплением России».