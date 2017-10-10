Путин отрицает возможность появления в России государственной криптовалюты

Блогеры снова обратились к российскому президенту из Москва-сити. Один из них поинтересовался перспективой замены рублей на виртуальные деньги.

Владимир Путин отрицает возможность появления государственной криптовалюты не только в России, но и в любой другой державе. Он добавил, что добыча и использование криптовалют с момента появления никак не регулируется национальным банком. Из-за этого многие страны отказываются признавать их официальным средством для оплаты. Президент пояснил, что криптовалюты финансово ничем не обеспечиваются.

По мнению Владимира Путина, специфика электронных валют заставляет политиков относиться к ним с опаской. Однако же власти не могут полностью игнорировать явление, набирающее популярность. Глава РФ подытожил, что со временем правительству следуют присмотреться к криптовалютам и поискать методы их аккуратного использования.