Путин: Россия приложит усилия для урегулирования проблемы Донбасса

В ходе "Прямой линии" вопрос президенту прозвучал от российского писателя Захара Прилепина, который опасается возможного наступления Киева на Донбасс в период проведения ЧМ-2018.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на один из вопросов граждан, заверил их: Россия приложит все усилия для урегулирования проблемы Донбасса. К слову, вопрос прозвучал от уроженца Рязанской области Захара Прилепина. Он говорил о возможном накалке обстановки на Донбассе во время проведения чемпионата мира по футболу.

Путин же постарался подчеркнуть, что Украина рискует потерять свою государственность, если решится на такие действия. Кроме этого, возможно, информация является провокацией, однако с помощью нее, считает президент, запугать народ Донбасса не удастся. Резюмируя свой ответ, он также напомнил, что Россия продолжает помогать самопровозглашенным республикам и не оставит их, пока не будет урегулирована их главная проблема.

Стоит отметить, что Прилепин уже успел прокомментировать ответ Путина на его вопрос. По его мнению, президент отвечал согласно тому, как ему полагается отвечать в его должности, однако подчеркнул, что ответом остался доволен, так как услышал именно то, что хотел.