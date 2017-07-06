Служащие ВМФ предложили Путину рисовать Мутко для "непотопляемости" кораблей

Российские моряки поинтересовались у президента, можно ли им изображать зампредседателя Правительства РФ по вопросам строительства и развития. Для этого они воспользовались прямой линией 7 июня.

Владимир Путин оценил шутку служащих ВМФ, которые предложили рисовать портреты Виталия Мутко для "непотопляемости" отечественных кораблей. Президент ответил: российские корабли невозможно уничтожить и без такого благословения. В этом им помогают достижения судостроительной промышленности и профессионализм военных. Глава РФ выразил надежду, что "непотопляемость" боевых суден будет только улучшаться в будущем.

Что касается Виталия Мутко, то Владимир Путин понимает причину множества шуток и слухов вокруг этого политика. Он согласился, что Мутко необходимо совершенствовать свое владение английским языком. Однако зампред выполняет свои обязанности и за прошедшие годы построил много спортивных объектов. В частности, для Олимпиады в Сочи 2014 года. Владимир Путин призвал россиян оценивать такие усилия объективно, а не через эмоциональную оценку.

По его словам, после назначения на новый пост в новом правительстве, Виталию Мутко предстоит выполнить множество задач. Президент подчеркнул, что зампреда "невозможно" отправить на пенсию в связи с информационной атакой из-за рубежа.