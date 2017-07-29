Прямая линия: Путин рассказал о третьей мировой войне

В ходе своего ответа на вопрос о третьей мировой войне Путин привел слова Альфреда Эйнштейна о том, что военный конфликт может уничтожить цивилизацию. Предпосылок для начала масштабных военных действий нет, утверждает президент России.

Во время «прямой линии» Путин получает ряд вопросов о политике, развитии России и о том, как складывается общая мировая ситуация. В одном из вопросов российскому президенту была поднята тема о том, возможна ли третья мировая война.

На такой вопрос Путин привел слова Эйнштейна, который утверждал, что никто не знает, какое оружие будет применяться на третьей мировой, но четвертая война будет вестись с использованием палок и камней. Такими словами ученый указал на опасность третьей мировой, которая может уничтожить планету. Путин оказался солидарным с Эйнштейном и рассказал, что страх уничтожить весь мир всегда сдерживал военные государства от резких выпадов.

Этот страх также побуждал мировые государства к взаимному уважению, говорит Путин. Однако, выход США из договора о противоракетной обороне, заявил российский президент, может трактоваться попыткой разрушить стратегический паритет.

Путин отметил, что на такую попытку Россия не отвечает, а современным вооружением страна хранит паритет и дальше. Также он отметил, что странам Запада нужно считаться с российскими интересами. Владимир Путин считает, что сейчас не имеется предпосылок для третьей мировой. Однако, систематические проблемы и конфликты между государствами оказывает негативное влияние на мирное взаимодействие.