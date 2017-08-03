"Волнуюсь за безопасность людей": Путин обсудил с блогером Telegram и судьбу соцсетей

Гусейн Гасанов обратился к президенту России во время прямой трансляции. Он поинтересовался, насколько реальны слухи о закрытии Instagram и Youtube.

Владимир Путин обсудил с блогером эту ситуацию и заявил, что правительство не собирается закрывать какую-либо из соцсетей. Он отметил, что в курсе происходящего с Telegram и понимает волнение пользователей. Президент заявил: "...тоже волнуюсь. За безопасность людей".

Такие чувства Владимир Путин испытал после сообщения от российских спецслужб, когда они не смогли вычислить террористов из шифрования переписки. Политик напомнил, что раньше служил в разведке и знает: запретить - самая лёгкая мера. Он призывает силовые ведомства развиваться технологически и воздействовать на деятельность мессенджеров более цивилизованными методами.