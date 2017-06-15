В адрес президента обратилась женщина, которая имеет троих детей и за десять лет пребывания в очереди на получение земли продвинулась лишь с 700 на 300 место.

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил восьмилетнюю проблему по жилью многодетной матери из Томска. К нему в ходе "Прямой трансляции" обратилась многодетная мать, которая объяснила, что готова браться и вместе с семьей возрождать русские земли, однако на пути к этому у нее появилась достаточно большая проблема. Гражданка рассказала, что около восьми лет назад встала в очередь на получение жилья, однако за это время не продвинулась даже на половину. Она высказала опасения и сожаление, что это случится, когда ей будет уже более 50 лет. Жительница Томска объяснила, что хочет растить сыновей и дочерей в хороших условиях и создавать для этого условия уже сейчас.

Владимир Путин, в свою очередь, обратился к губернатору Томской области Сергею Жвачкину и попросил прокомментировать слова женщины. Тот, в свою очередь, пообещал, что лично встретится с ней и поможет решить ее проблему. Также он указал, что некоторые чиновники, скорее всего, не объяснили ей ее прав, так что это могло помешать ей ускорить процесс получения земли.