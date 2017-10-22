Прямая линия: Путин ответил на вопрос об амнистии

Президенту России задали вопрос о том, проведут ли амнистию после выборов, на что тот ответил отрицательным ответом. Как заявил Путин, о «такой традиции» он не знает и в РФ ее не существует.

Более того, Путин ответил, что амнистия является прерогативой парламента, но не президента. По словам российского президента, он не знает о такой традиции, и он о ней слышит впервые. Помимо этого, Путин отметил, что время от времени Госдума объявляет амнистию, а он поддерживает такие инициативы.

Путин также отметил, что амнистия диктуется внутренней потребностью, а не обстоятельствами извне, такими как выборы президента. Как известно, последнюю крупную амнистию провели в апреле 2015 года. Тогда ее приурочили к 70-летию победы в ВОВ.