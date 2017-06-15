Лишь бы не рынки: Путин рассказал о судьбе спортивных арен после ЧМ-2018

Во время прямой трансляции 7 июня президент России рассказал о планах государства на стадионы, построенные к чемпионату. Он уверяет, что все "громадные сооружения" будут использоваться по назначению даже после мероприятия.

Три российских тренера вместе с корреспондентом "России 1" обратились к Владимиру Путину с просьбой просветить зрителей о судьбе множества новых спортивных арен после проведения ЧМ-2018. Глава РФ поспешил успокоить преждевременные опасения граждан и для этого привел в пример олимпийские объекты в Сочи, которые сохраняют свою функциональность даже после Олимпиады.

Владимир Путин призвал Российский футбольный союз посодействовать в доступности "громадных сооружений" и "по уму" загрузить стадионы отечественными спортсменами. Он подчеркнул главное: лишь бы объекты не не превратились в стихийные рынки, как в 1990-х годах. Президент обратился к политикам в регионах и приказал не допускать возникновения таких торговых точек. По его мнению, это "категорически невозможно". Владимир Путин надеется, что последствия ЧМ-2018 подтолкнут к развитию российского футбола.