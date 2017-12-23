По мнению президента, план развития России, который должен осуществляться уже в ближайшее время, готовил предыдущий состав правительства, а новые люди еще несколько лет бы пытались придумать, как решить существующие проблемы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, почему состав правительства‍ практически не изменился после его инаугурации. Он поделился, что ожидал подобных вопросов и считает их нормальными. Тем не менее, ответ на них есть, и он, по мнению политика, очень простой. На протяжении лет предыдущий парламент готовил план развития России и уже был готов начать внедрять его в действие. После было переизбрание президента, и в правительстве остались практически те же люди.

По мнению Путина, только они могут воплотить в жизнь планы, над созданием которых долго и упорно трудились. Также он отметил, что страна не может ждать еще несколько лет для адаптации новых людей у власти.

Ранее ИА "Версия. Инфо" сообщало о словах Путина, который отметил, что Россия сейчас, образно говоря, уверенно движется к белой полосе.