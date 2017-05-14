Прямая трансляция: Путин обсудил с россиянами стоимость бензина

7 июня в 12 часов началась прямая трансляция с президентом России. Во время беседы с журналистом "России 1" Владимир Путин прокомментировал обстановку с топливом в стране.

Как ранее написала "Версия" со слов главы РФ, государство уверенно продвигается в сторону полосы "устойчивого белого цвета". Он объявил: в скором времени экономику России ожидает существенный рост, который можно заметить уже сейчас на уровне 1,5% от прошлого года. В настоящее время экономика уже достигла исторического минимума инфляции. Владимир Путин отметил уверенное повышение реальных доходов россиян. Кроме того, наблюдается тенденция стабильного развития сельского хозяйства и отечественной промышленности.

Сразу после этого последовал первый вопрос от россиянина Алексея из Санкт-Петербурга. Он касается повышения цен на бензин. Водитель возмущен длящимся подорожанием автомобильного топлива. Владимир Путин рассказал соотечественнику о принятых мерах. Например, с 1 июня снизились акцизы на бензин и дизель, а с июля - на нефтепродукты. Затем слово перешло к главе министерства топливной энергетики Александру Новаку. Тот подтвердил слова президента и напомнил о недавней договоренности с российскими нефтяными компаниями. Благодаря им - цены стабилизируются и будут держаться на одном уровне. Владимир Путин добавил, что с нефтяниками действительно ведется "конструктивный диалог".