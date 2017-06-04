Движемся в сторону белой полосы: Путин ответил на первый вопрос «Прямой линии»

7 июня в 12:00 началась «Прямая линия» с российским президентом Владимиром Путиным. Первым вопросом стал вопрос о том, каким цветом глава РФ сейчас может охарактеризовать «полосу движения» страны.

По словам Путина, сейчас Россия движется в сторону «устойчивого белого цвета» этой полосы. Президент России уверен, что страна движется в «абсолютно-правильном» направлении.

Однако, отмечает Путин, абсолютной чистоты нет ни в чем. Он подчеркивает, что сейчас наблюдается экономический и промышленный рост. Путин заявил также и о положительных тенденциях, которые замечены в развитии сельского хозяйства.

Как стал известно, в 2018 года «Прямая линия» будет проходить несколько иначе, чем проходила ранее. Вопросы для Путина могут задавать не только по телефону, но и в социальных сетях. Помимо этого, россияне смогут отправить интересующий их вопрос для президента России еще и через специально мобильное приложение.